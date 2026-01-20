Die Landarztpraxis
Folge 12: Wohngemeinschaft
35 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Nach Simons verletzenden Worten kommt Vicki zum Entschluss, aus der Alten Post auszuziehen. Isa schlägt vor, dass Vicki zu Fabian zieht. Dieser muss sich fragen, ob er sein Haus, in dem ihn alles an Sarah und Leo erinnert, mit Vicki teilen will- Derweil sieht Simon ein, dass er sich bei Vicki entschuldigen sollte. Doch während er in der Alten Post nur ihr Armband findet, das sie beim Auschecken verloren hat, stößt Vicki mit Fabian auf ihre neue WG an.
Weitere Folgen in Staffel 4
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln