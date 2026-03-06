Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Aufbruch ins Ungewisse

SAT.1Staffel 4Folge 45vom 06.03.2026
Aufbruch ins Ungewisse

Aufbruch ins UngewisseJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 45: Aufbruch ins Ungewisse

35 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Vicki lässt die Sorge nicht los, dass Simon eine riesige Dummheit begehen könnte. Denn alle Alarmglocken läuten, als sie erfährt, dass der Unfallfahrer heute aus der Haft entlassen wird. Vicki beschließt, sofort nach Frankfurt zu fahren. Obwohl Fabian versucht, sie zum Bleiben zu bewegen, muss Vicki ihrem Herzen folgen. Während sie hofft, Simon rechtzeitig zu finden, begegnet dieser voller Hass dem Mann, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen