Die Landarztpraxis
Folge 45: Aufbruch ins Ungewisse
35 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Vicki lässt die Sorge nicht los, dass Simon eine riesige Dummheit begehen könnte. Denn alle Alarmglocken läuten, als sie erfährt, dass der Unfallfahrer heute aus der Haft entlassen wird. Vicki beschließt, sofort nach Frankfurt zu fahren. Obwohl Fabian versucht, sie zum Bleiben zu bewegen, muss Vicki ihrem Herzen folgen. Während sie hofft, Simon rechtzeitig zu finden, begegnet dieser voller Hass dem Mann, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln