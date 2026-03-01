Die Landarztpraxis
Folge 48: Liebe und Lügen
34 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Vicki ist glücklich, weil Simon sich wieder voll in das Wiesenkirchener Leben stürzt. Doch auch wenn sie noch immer in ihn verliebt ist, will Vicki Simon Raum und Zeit geben, die Ereignisse der letzten Tage verarbeiten zu können. Sie ahnt nicht, dass Simon diese Zeit gar nicht haben will und einen Schritt auf Vicki zugeht. Doch gerade als die beiden sich wieder näherkommen, wird ihr Date von der Polizei gesprengt. Hat Simon Vicki angelogen?
Die Landarztpraxis
