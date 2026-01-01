Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Wink des Schicksals

SAT.1 Staffel 4 Folge 14 vom 22.01.2026
Wink des Schicksals

Die Landarztpraxis

Folge 14: Wink des Schicksals

35 Min. Folge vom 22.01.2026 Ab 12

Als Vicki erfährt, dass Basti schon heute Wiesenkirchen für immer verlassen will, versucht sie ihn von seinen überstürzten Plänen abzuhalten - doch erfolglos. Obwohl Max die Nachricht hart trifft, lässt er keine Nähe zu Vicki zu. Vicki muss befürchten, ihre Familie endgültig verloren zu haben - bis Basti plötzlich wieder umkehrt und das ausgerechnet wegen Simons Appell. Vicki muss sich eingestehen, dass der geheimnisvolle Simon sie weiterhin fasziniert.

