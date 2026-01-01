Die Landarztpraxis
Folge 15: Mit Sack und Pack
35 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Während Vicki guter Hoffnung ist, dass Basti und Max sich bei dem traditionellen Geburtstags-Camping-Ausflug wieder versöhnen werden, steigt die Zahl der Grippeinfizierten in Wiesenkirchen immer weiter an. Die alarmierten Ärzte versuchen, dem Ursprung auf den Grund zu kommen und tatsächlich haben sie einen ersten Verdacht: Das Q-Fieber. Während sich die Situation bei einem Patienten deutlich verschlechtert, ist Vicki mehr als beunruhigt: Denn Basti hatte dieselben Symptome ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
