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Die Landarztpraxis

Familienbande

SAT.1Staffel 4Folge 16vom 26.01.2026
Familienbande

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Die Landarztpraxis

Folge 16: Familienbande

34 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Basti geht es über Nacht immer schlechter. Verzweifelt versucht Max alles, um seinen Sohn zu retten. Doch als sein Zustand immer dramatischer wird und Max panisch befürchten muss, dass er es nicht mehr rechtzeitig mit Basti zurück in das rettende Tal schaffen wird, taucht plötzlich Vicki auf. Mit den richtigen Medikamenten gelingt es ihr, Basti wieder zu stabilisieren. Tief bewegt sieht Vicki zu, wie sich Max und Basti endlich wieder miteinander versöhnen.

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