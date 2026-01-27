GeburtstagsüberraschungJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 17: Geburtstagsüberraschung
35 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Während Basti sich im Krankenhaus gut erholt, ist Max Vicki für die Hilfe sehr dankbar - doch für eine Versöhnung ist er noch nicht bereit. Vicki, die zwar ernüchtert, aber verständnisvoll reagiert, hat dennoch ein Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder. Tatsächlich weckt es bei Max eine längst vergessene Erinnerung, die ihm vor Augen führt, wie wichtig ihm seine Schwester ist. So kommt es endlich zur langersehnten Versöhnung zwischen Bruder und Schwester.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln