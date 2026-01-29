Die Landarztpraxis
Folge 19: Quälende Fragen
34 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Vicki ist froh, ihre Stieftochter um sich zu haben. Doch mit Josie kehrt auch die Frage zurück, wieso ihr Vater und Vickis Verlobter kurz vor der Hochzeit verschwunden ist. Im Gegensatz zu Vicki glaubt Josie einen Beweis zu haben, dass es nicht an Hannes' mangelnder Liebe gelegen hat. Während Vicki immer noch bitter enttäuscht ist, ist Simons für sie da - und plötzlich liegt ein Kuss in der Luft ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln