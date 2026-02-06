Besuch aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 25: Besuch aus der Vergangenheit
Folge 25: Besuch aus der Vergangenheit
Vicki lässt Simons Ansprache an den Ziegenbauern keine Ruhe. So spricht sie ihn an, ob er in seiner Vergangenheit in einer ähnlichen Situation gesteckt hat. Obwohl Simon sich bedeckt hält, sieht Vicki es als positives Zeichen, dass er sich nicht wieder abschottet. Und auch Simon muss sich eingestehen, dass sowohl Wiesenkirchen, als auch Vicki ihm guttun. Doch als die beiden kurz davor stehen sich näherzukommen, taucht jemand in Wiesenkirchen auf, der Simons Wunde wieder aufreißt.
