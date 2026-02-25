Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Das Liebesgeständnis

SAT.1Staffel 4Folge 38vom 25.02.2026
Das Liebesgeständnis

Das LiebesgeständnisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 38: Das Liebesgeständnis

35 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Vicki schiebt ihren bereits genesenen Fuß vor, um sich davor zu drücken, Zeit mit Simon zu verbringen. Trotz ihres schlechten Gewissens hofft sie, sich mit dem nötigen Abstand schneller von Simon zu entlieben. Zudem will sie ihn nicht zusätzlich mit ihren Gefühlen belasten, wo er doch klargemacht hat, nur mit ihr befreundet sein zu wollen. Doch durch einen medizinischen Notfall fliegt ihre Lüge vor Simon auf und so kommt Vicki nicht umhin, ihm die Wahrheit zu gestehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen