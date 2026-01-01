Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Familienzuwachs

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 12.01.2026
Familienzuwachs

FamilienzuwachsJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 6: Familienzuwachs

34 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Vicki ist überglücklich, als sie mit Simons Hilfe Biancas Baby zur Welt bringt. Sie kommt zu dem Schluss, dass Simon in der Vergangenheit eine medizinische Ausbildung absolviert haben muss. Nur warum hält er diese geheim? Als Vicki ihn danach fragt, gerät sie heftig mit Simon aneinander. Vicki will sich wieder darauf fokussieren, sich mit ihrer Familie zu versöhnen. Doch dann steht plötzlich jemand vor ihr, mit dem sie nicht gerechnet hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen