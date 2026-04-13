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Die Landarztpraxis

Gedächtnislücke

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 13.04.2026
Gedächtnislücke

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Die Landarztpraxis

Folge 69: Gedächtnislücke

34 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Vicki will Simon nicht weiter hinterhertrauern und konzentriert sich lieber auf ihren Patienten Klaus. Denn die Krankheitssymptome von Resis Schulfreund geben ihr noch immer Rätsel auf. So bekommt Vicki gerührt mit, wie Resi und Klaus sich näherkommen. Derweil entwickelt sich Ellas Zusammenarbeit mit Georg zum Fiasko. Als Ella in einer Diskussion zwischen Georg und Donato über das Jubiläumsfest den Fehler richtigerweise bei Georg verordnet, wirft der ihr wütend Verrat vor.

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