333 Jahre WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 71: 333 Jahre Wiesenkirchen
34 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Vicki hat den Mut aufgebracht, Simons Nummer zu blockieren und damit den ersten Schritt getan, ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Das Dorffest zum 333. Geburtstag von Wiesenkirchen ist da genau die richtige Ablenkung. Auch Fabian will sich seine Stimmung durch Georgs sturen Umgang mit seiner Krankheit nicht vermiesen lassen. Doch gerade als Vicki und Fabian den schönen Tag bei einem Tanz ausklingen lassen, traut Vicki ihren Augen nicht: Simon ist zurück in Wiesenkirchen.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln