Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

333 Jahre Wiesenkirchen

SAT.1Staffel 4Folge 71vom 15.04.2026
333 Jahre Wiesenkirchen

333 Jahre WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 71: 333 Jahre Wiesenkirchen

34 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Vicki hat den Mut aufgebracht, Simons Nummer zu blockieren und damit den ersten Schritt getan, ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Das Dorffest zum 333. Geburtstag von Wiesenkirchen ist da genau die richtige Ablenkung. Auch Fabian will sich seine Stimmung durch Georgs sturen Umgang mit seiner Krankheit nicht vermiesen lassen. Doch gerade als Vicki und Fabian den schönen Tag bei einem Tanz ausklingen lassen, traut Vicki ihren Augen nicht: Simon ist zurück in Wiesenkirchen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen