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Die Landarztpraxis

Wovor hast du Angst?

SAT.1Staffel 4Folge 70vom 14.04.2026
Wovor hast du Angst?

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Die Landarztpraxis

Folge 70: Wovor hast du Angst?

34 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Vicki glaubt optimistisch, Simon endlich hinter sich lassen zu können. Doch als Simon nach einem Albtraum unerwartet Kontakt zu ihr aufnimmt, erwischt es sie trotzdem kalt. Für ihre Freundinnen ist klar: Vicki muss Simons Nummer löschen, sonst wird sie nie mit ihm abschließen können. Für Vicki fühlt sich das allerdings nicht richtig an. Derweil nutzt Julian Georgs Erkrankung schamlos aus, um die Geschäfte auf Bastis Bauernhof in seinem Interesse voranzutreiben.

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