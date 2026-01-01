Die Landarztpraxis
Folge 8: Das Los entscheidet
34 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Vicki ärgert sich, dass Simon ihr harmloses Freundschaftsangebot ausgeschlagen hat, sich aber nun von Alexandra überreden lässt, Zeit miteinander zu verbringen. Vor allem ärgert es Vicki aber, dass es sie ärgert. Denn sie ist nicht in Wiesenkirchen, um auf Männerfang zu gehen. Gerade hat Vicki sich vorgenommen, das Thema Simon endgültig abzuhaken, da wird sie mit ihm förmlich wieder zusammengezwungen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln