Die Pfandleiher - Das Geschäft mit der Armut
1 StaffelAb 6
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Die Pfandleiher - Das Geschäft mit der Armut
Wenn die Bank kein Geld mehr gibt, bleibt für viele Österreicher nur noch der Weg zum Pfandleiher. Vom geliebten Erbstück bis zum frisch abbezahlten Großbildfernseher wird alles zu Geld gemacht, was Wert besitzt. Eine ATV-Produktion über Menschen, die ihr letztes Hab und Gut verpfänden, um überleben zu können.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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