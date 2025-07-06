Die Ruhrpottwache
Folge 1: Wer im Glashaus sitzt
43 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Kurz nach einem heftigen Einsatz der Streifenbeamten, bei dem ohne ersichtlichen Grund in eine Scheibe einer Bäckerei geschossen wurde, geht ein weiterer Funkspruch ein: Ein weiterer Schuss ist gefallen! - Eine 38-Jährige betritt die Wache mit einer weit von ihrem Körper weg gehaltenen Handtasche. Sie gehört ihrer Schwester, die kurz zuvor mitten in einem Treffen die Flucht ergriffen hat. Der Inhalt der Tasche sorgt bei der Frau für große Beunruhigung.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln