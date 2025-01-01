Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Funkenflug

SAT.1Staffel 4Folge 6
Funkenflug

FunkenflugJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 6: Funkenflug

43 Min.Ab 12

Eine Polizeistreife fährt hinter einem Auto her, das plötzlich Funken sprüht. Rasant breiten sich Flammen über das gesamte Heck des Autos aus. Die Polizisten müssen sofort handeln. - Eine Frau kommt aufgeregt auf die Wache: Sie vermisst ihre Freundin, die gestern nicht zu der gemeinsamen Verabredung erschienen ist. Gibt es einen Grund für ihr Nicht-Erscheinen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen