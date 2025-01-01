Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Brandanschlag auf Café

SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Brandanschlag auf Café

43 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten werden zu einem Café in der Nähe eines Sees gerufen, weil die Inhaberin eine verdächtige Person beobachtet hat. Dort angekommen entdecken sie einen brennenden Holz- und Papierhaufen. Handelt es sich hier etwa um einen Brandanschlag? - Die Kripo erhält einen dringenden Notruf, dass an einem Spielplatz ein perverser Exhibitionist sein Unwesen treibt. Er soll sexuell übergriffig geworden sein und wurde dann selbst Opfer einer gefährlichen Körperverletzung.

