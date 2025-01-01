Die Ruhrpottwache
Folge 18: Brandanschlag auf Café
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden zu einem Café in der Nähe eines Sees gerufen, weil die Inhaberin eine verdächtige Person beobachtet hat. Dort angekommen entdecken sie einen brennenden Holz- und Papierhaufen. Handelt es sich hier etwa um einen Brandanschlag? - Die Kripo erhält einen dringenden Notruf, dass an einem Spielplatz ein perverser Exhibitionist sein Unwesen treibt. Er soll sexuell übergriffig geworden sein und wurde dann selbst Opfer einer gefährlichen Körperverletzung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln