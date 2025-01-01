Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Bewaffnet

SAT.1Staffel 4Folge 19
Folge 19: Bewaffnet

43 Min.Ab 12

Die Polizei wird von einer Frau zu der Wohnung ihres Bruders gerufen. Der Notruf wurde allerdings abgebrochen und die Frau konnte nur noch berichten, dass ihr Bruder von zwei Männern malträtiert wird. - Ein Vater trägt aufgeregt und atemlos seine Tochter auf die Wache. Sie wurde eben fast von einem Auto angefahren und braucht unbedingt einen Arzt. - Und: Eine Polizeistreife wird wegen eines Taschendiebstahls zu einem Dessous-Geschäft gerufen.

SAT.1
