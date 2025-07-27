Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Schnitzel und Schutzgeld

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 27.07.2025
Schnitzel und Schutzgeld

Schnitzel und SchutzgeldJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 8: Schnitzel und Schutzgeld

42 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Eine junge Frau wird brutal aus einem Restaurant geworfen und ruft die Polizei. Sie ist sich sicher, dass sie von drinnen einen Streit und laute Schmerzensschreie gehört hat. - Eine besorgte Mutter kommt zur Wache, weil sie denkt, ihre 17-jährige Tochter rutscht in die Prostitution ab. Sind unkenntliche Fotos, 4.500 Euro und ein mysteriöser Taschenkalender bereits eindeutige Beweise hierfür?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen