Die Ruhrpottwache
Folge 16: Einsatz im Kindergarten
43 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Kita gerufen. Zwei Männer liefern sich dort eine wilde Schlägerei und niemand weiß warum. - Eine Frau kommt aufgeregt in die Wache. Sie wurde in ihrem Auto mit einem Gewehr beschossen. Wer ist der Schütze, der so skrupellos handelt? - Und: Zwei Frauen werden in einem Bekleidungsladen überfallen und rufen die Polizei. Dort angekommen strömen dicke Nebelschwaden aus dem Laden. Können die Polizisten die bewaffneten Täter unter diesen Umständen stellen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln