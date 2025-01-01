Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 16
43 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer Kita gerufen. Zwei Männer liefern sich dort eine wilde Schlägerei und niemand weiß warum. - Eine Frau kommt aufgeregt in die Wache. Sie wurde in ihrem Auto mit einem Gewehr beschossen. Wer ist der Schütze, der so skrupellos handelt? - Und: Zwei Frauen werden in einem Bekleidungsladen überfallen und rufen die Polizei. Dort angekommen strömen dicke Nebelschwaden aus dem Laden. Können die Polizisten die bewaffneten Täter unter diesen Umständen stellen?

SAT.1
