Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Verborgene Muttergefühle

SAT.1Staffel 4Folge 14
Verborgene Muttergefühle

Verborgene MuttergefühleJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 14: Verborgene Muttergefühle

42 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie eine hochschwangere Frau in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen ist. - Eine Frau betritt die Wache. Sie berichtet, dass ihr Hund in der Nähe ihres Hauses ein Päckchen voll mit Drogen gefunden hat. - Die Streifenpolizisten werden von einer Frau zu einer Grünfläche gerufen. Verstört erzählt sie, dass sie gerade von zwei jungen Männern überfallen und auf den Kopf geschlagen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen