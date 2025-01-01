Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Gefälschte Führerscheine

SAT.1Staffel 4Folge 4
Gefälschte Führerscheine

Die Ruhrpottwache

Folge 4: Gefälschte Führerscheine

42 Min.Ab 12

Eine Mutter liefert sich eine Verfolgungsjagd mit einem Unbekannten, als sie den Notruf absetzt. Sie ist sich sicher, dass der Wagen vor ihr gestohlen ist, denn dieser gehört ihrem Sohn, der im Urlaub ist! - Die Beamten werden zu einer Wohnung gerufen, in der ein schweres Verbrechen stattgefunden haben soll: Eine versuchte Vergewaltigung einer Babysitterin und ein verschwundenes Kind!

