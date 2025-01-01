Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Wer hat mein Kind entführt?

SAT.1Staffel 4Folge 7
Wer hat mein Kind entführt?

Wer hat mein Kind entführt?Jetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 7: Wer hat mein Kind entführt?

43 Min.Ab 12

Auf einer Streifenfahrt werden die Beamten von einem Wagen in Höchstgeschwindigkeit überholt. Beim Aufnehmen der Verfolgungsjagd rast plötzlich ein weiteres Fahrzeug an ihnen vorbei. Auch der Einsatz von Blaulicht und Martinshorn lässt weder den einen noch den anderen Fahrer die Geschwindigkeit drosseln. Plötzlich gibt es einen lauten Knall und das Unglück ist passiert: Ein Verkehrsunfall hat sich ereignet.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen