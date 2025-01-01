Die Ruhrpottwache
Folge 16: Die falsche Schwester
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten erhalten die Information, dass ein VW-Bulli vor wenigen Stunden als gestohlen gemeldet wurde und nun mit über 100 km/h durch eine verkehrsberuhigte Zone gerast ist. Kurz darauf sichten die Beamten den Bulli und werden Zeuge einer Entführung. - Zwei Kripobeamte beobachten, wie sich eine junge Frau lautstark mit einem Jugendlichen streitet. Sie kämpfen um einen Rucksack. Könnte es sich hier um einen Raubüberfall handeln?
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln