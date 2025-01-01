Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Auf der Flucht entbunden

SAT.1Staffel 5Folge 4
Auf der Flucht entbunden

Auf der Flucht entbundenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 4: Auf der Flucht entbunden

43 Min.Ab 12

Auf Streife werden die Beamten Zeugen eines Unfalls. Eine junge Frau wird von einem Wagen erfasst, rappelt sich aber gleich wieder hoch und verschwindet. - Eine Frau stürmt aufgeregt mit einem Handy in der Hand in die Wache: Sie braucht dringend Hilfe, es geht um ihre 16-jährige Tochter. Ist dem Mädchen etwas schlimmes zugestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen