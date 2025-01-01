Die Ruhrpottwache
Folge 4: Auf der Flucht entbunden
43 Min.Ab 12
Auf Streife werden die Beamten Zeugen eines Unfalls. Eine junge Frau wird von einem Wagen erfasst, rappelt sich aber gleich wieder hoch und verschwindet. - Eine Frau stürmt aufgeregt mit einem Handy in der Hand in die Wache: Sie braucht dringend Hilfe, es geht um ihre 16-jährige Tochter. Ist dem Mädchen etwas schlimmes zugestoßen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln