Die Ruhrpottwache

Bräutigam verschwindet

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 05.10.2025
Bräutigam verschwindet

Folge 2: Bräutigam verschwindet

43 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Zwei Streifenbeamten bekommen einen Notruf: Vor einem Standesamt gibt es eine heftige Rangelei zwischen den beiden Vätern. Und der Bräutigam ist auch noch nicht erschienen. - Die Kripo-Beamten werden zu einem Einbruchdiebstahl gerufen. Vor Ort haben die anwesenden Streifenbeamten schon alle Hände voll zu tun, die Streitenden auseinanderzuhalten. Wer steckt nur hinter dem Einbruch bei der älteren Dame?

