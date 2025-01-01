Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Heckenschütze

SAT.1Staffel 5Folge 11
Folge 11: Der Heckenschütze

43 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten erhalten eine Meldung: Eine vermummte Person würde sich auffällig auf einer Straße verhalten. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg. - Die Streifenbeamten werden zu einer ausgeuferten Party gerufen. Vor Ort entdecken sie neben diversen Schnapsleichen auch den Gastgeber, der gefesselt, bewusstlos und verletzt im Keller liegt. - Zwei Frauen im Badeanzug stehen vor einem kleinen Privatschwimmbad und versuchen, hineinzugelangen.

