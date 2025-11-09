Die Ruhrpottwache
Folge 12: Wo ist Emma?
43 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die Beamten werden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und zwei maskierten Motorradhelmträgern gerufen. Beim Eintreffen droht die Situation zwischen den Männern zu eskalieren. Sofort greifen die Beamten ein, doch zwei der Männer versuchen zu fliehen. - Eine Frau kommt aufgeregt mit ihrem blinden Bruder in die Wache und erzählt, dass ihr Freund gerade Opfer eines Unfalls geworden ist. Schockierend, da er scheinbar absichtlich umgefahren und liegengelassen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln