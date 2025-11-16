Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Baby allein an der Bar

SAT.1Staffel 5Folge 14vom 16.11.2025
Baby allein an der Bar

Die Ruhrpottwache

Folge 14: Baby allein an der Bar

42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Kripo wird wegen Einbruchs in eine Bar gerufen. Dort angekommen, treffen sie auf Streifenpolizisten, die gerade zwei junge Männer abführen. Auf einer Treppe sitzt zudem ein älterer Mann mit Verletzungen am Hals, die auf Strangulation hindeuten. Was ist hier bloß passiert? - Die Beamten werden zu einer Wohnung gerufen. Vor Ort entdecken sie eine junge Frau, die mit dem Oberkörper in einem kleinen Fenster feststeckt und verlangen eine Erklärung von ihr.

