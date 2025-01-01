Die Ruhrpottwache
Folge 9: Ziemlich schlechte Freunde
42 Min.Ab 12
Zwei Streifenbeamte sind zu Fuß auf Streife als sie einen lauten Tumult hören. Sie ertappen zwei maskierte Personen dabei, wie sie einen Lieferwagen ausrauben wollen. Können sie die Täter noch aufhalten? - Eine aufgebrachte und verwirrte Frau stürmt mit einem blutigen Messer in der Hand in die Wache. Die Beamten gehen sofort auf Abstand und versuchen, die Frau zu beruhigen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln