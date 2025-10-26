Die Ruhrpottwache
Folge 18: Alles oder nichts!
43 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Wegen Drogendealerei im Park setzt ein Passant den Notruf ab. Als die Beamten eintreffen, treffen sie nicht auf den Dealer, sondern auf eine verletzte Frau. - Eine Tochter ist sich sicher, dass ihre Mutter das Opfer von Betrügern geworden ist. Von ihrem Konto gehen nach und nach hohe Beiträge für eine Versicherung ab, die sie angeblich nie abgeschlossen hat. - Ein anonymer Anrufer meldet, dass eine junge Frau in der Wohnung ihres Ex-Freundes überwältigt und gefesselt worden ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln