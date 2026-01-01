Was verschweigt meine Tochter?Jetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 8: Was verschweigt meine Tochter?
42 Min.Ab 12
In einer Turnhalle werden Blutspuren und Kleidungsstücke aufgefunden. Offensichtlich hat dort ein Kampf stattgefunden. Plötzlich sind Hilferufe zu hören! - Die Beamten werden zu einem Mietshaus gerufen. Dort geht es bereits im Hausflur heiß her: Es droht eine handgreifliche Auseinandersetzung! - Ein Mann setzt den Notruf ab: Ein verletzter Junge liegt an der Straße! Beim Eintreffen ist von dem Jungen keine Spur zu sehen. Stattdessen liegt der Anrufer schwerverletzt am Boden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln