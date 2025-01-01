Die Ruhrpottwache
Folge 26: Feuer, Flamme und Verrat
43 Min.Ab 12
Auf Streifenfahrt entdecken die Beamten ein brennendes Wohnmobil in einer Einfahrt und halten an. Plötzlich sehen sie einen jungen Mann, der brennend in den Vorgarten rennt und um Hilfe schreit. - Eine Frau kommt mit ihrer weinenden Tochter auf die Wache. Ihre ältere Tochter sei in Gefahr! Sie ist gerade zu einem fremden Mann ins Auto gestiegen und ist mit ihm davon gefahren. - Und: In einem Friseursalon wurde ein Mann an der Kehle verletzt und verliert viel Blut.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln