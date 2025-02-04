Die Ruhrpottwache
Folge 34: Die bittere Pille
43 Min.Ab 12
Eine Apothekerin ruft den Notruf, weil ein Mann in ihrer Apotheke aggressiv wird und nicht gehen will. Vor Ort werden die Beamten Zeuge, wie ein wütender Mann mit Gewalt versucht, in den Lagerbereich der Apotheke zu kommen. Er will Medikamente für seinen schwer atmenden Arbeitskollegen holen, der genau in diesem Moment zusammenbricht und regungslos am Boden liegen bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln