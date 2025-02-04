Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmerzhafte Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 37
Folge 37: Schmerzhafte Liebe

43 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Jugendherberge gerufen, da ein Mädchen verschwunden ist. Vor Ort werden sie erst einmal Zeugen, wie zwei Jungs und ein Mädchen einen schmächtigen Jungen fertig machen. Haben die Jugendlichen auch etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun? - Die Kripobeamten werden zu einer vermutlichen Brandstiftung gerufen. Als die Beamten bei der Ruine eintreffen, sehen sie zwei Halbstarke, die mit ihrem Auto eine Frau und ihre Stieftochter umkreisen.

SAT.1 GOLD
