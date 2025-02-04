Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Heißes Eisen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 42
Heißes Eisen

Heißes EisenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 42: Heißes Eisen

43 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten rasen zu einer Unterführung. Eine Passantin hat gemeldet, dass eine Frau von mehreren Personen angegriffen wurde. Vor Ort bietet sich den Beamten ein erschreckendes Bild: Vor der Unterführung liegt zusammengekauert die blutende verprügelte Frau. Vor ihr steht ein junger Mann mit einem Golfschläger bewaffnet. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen