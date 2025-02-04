Die Ruhrpottwache
Folge 44: Heimgesucht im Frauenhaus
43 Min.Ab 12
Die Beamten werden wegen eines Angriffs von einer Anwohnerin gerufen. Vor Ort finden sie ein Bild der völligen Zerstörung vor. Überall liegen Sachen auf der Straße verteilt, an denen die Beamten sogar Blutspuren feststellen. Handelt es sich hier um einen handfesten Beziehungsstreit?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln