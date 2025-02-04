Was du lieb hast, nehm ich dir!Jetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 47: Was du lieb hast, nehm ich dir!
42 Min.Ab 12
Eine Frau hat eine alarmierende Sprachnachricht von ihrer Schwester erhalten. Irgendjemand hat sie in ihr Auto gesperrt und drohte, den Wagen anzuzünden. Sofort machen sich die Beamten auf dem Weg zu einem einsamen Parkplatz mitten im Industriegebiet. Doch gerade als die Beamten eintreffen, explodiert das Auto ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln