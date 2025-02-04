Die Ruhrpottwache
Folge 52: Abgeschleppt
43 Min.Ab 12
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle winken die Beamten einen Abschleppwagen mit der Kelle zur Seite. Der Fahrer des Wagens wird allerdings nicht langsamer, sondern fährt unbeirrt weiter. Sofort nehmen die Polizisten mit Blaulicht die Verfolgung auf! - Die Kripobeamten sind in ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich einen Schuss hören. Sofort stoppen sie und ziehen alarmiert ihre Waffen. Dann fällt ein zweiter Schuss und die Beamten stürmen zu einem nahegelegenen Kiosk.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln