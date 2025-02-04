Die Ruhrpottwache
Folge 62: I will always love you
42 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Wohnung gerufen, in der eine junge Frau in Gefahr ist und der Täter sich möglicherweise noch vor Ort befindet. Als die Polizisten eintreffen, treten sie sofort die Wohnungstür auf und entdecken eine Blutspur auf dem Boden, die in das Badezimmer führt. Auf dem Wacheparkplatz stehen fünf Personen in festlicher Kleidung und einem großen Bündel herzförmiger Heliumballons. Sie streiten sich lautstark, sodass die Kripobeamten nach dem Rechten sehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln