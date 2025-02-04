Die Ruhrpottwache
Folge 66: Im freien Fall
43 Min.Ab 12
Während einer Streifenfahrt werden die Polizisten zu einem Bauernhof gerufen. Beim Unfallort angekommen, sehen sie die Fallschirmspringerin, die mit ihrem Fallschirm bewusstlos im Dach einer Scheune hängt und offensichtlich schwer verletzt ist. - Die Kripobeamten werden zu einem Tatort gerufen, an dem eine Frau mit Reizgas verletzt wurde. Aufgelöst erzählt die Frau, dass sie lediglich ihren Sohn beschützen wollte, der von einem Maskierten bedroht wurde.
Weitere Folgen in Staffel 5
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
