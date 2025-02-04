Die Ruhrpottwache
Folge 68: Verführt und verschwunden
42 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten erhalten einen Notruf von einem Mann, dessen Freundin in ein fremdes Auto gezerrt und offenbar entführt wird. Eigenständig nimmt er die Verfolgungsjagd auf. Doch dann benötigt er die Hilfe der Polizei. - Gerade als die Streifenpolizisten einen jungen Randalierer in die Wache bringen, kommt plötzlich ein Auto mit zwei maskierten Männern auf den Parkplatz gefahren. Einer von ihnen wirft eine Rauchgranate auf die Beamten und die Situation droht zu eskalieren.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln