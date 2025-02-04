Die Ruhrpottwache
Folge 71: Kind im Korb
42 Min.Ab 12
Die Kripobeamten unterhalten sich gerade, als sie plötzlich das Schreien eines Babys hören. Und tatsächlich: Nach kurzer Suche finden sie das Baby alleine in einem Wäschekorb liegend. - Die Streifenpolizisten wurden von einer Anwohnerin in eine Straße gerufen, wo eine wütende Frau versucht, in ein Haus einzudringen. Was ist nur der Grund für ihre enorme Wut? - Die Streifenpolizisten erhalten einen Notruf: Ein Irrer randaliert vor dem Nachbarhaus.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln