Die Ruhrpottwache
Folge 73: Unter der Brücke
42 Min.Ab 12
Ein 34-Jähriger plant seiner Freundin einen romantischen Antrag auf einer Brücke zu machen. Beim Anbringen des Banners stürzt er hinunter. War es ein Unfall oder eiskalte Absicht? Eine 34-jähige Mutter ist in großer Sorge: Während ihre Tochter schläft, schleicht ein fremder Mann um das Haus herum. Plötzlich gibt es einen lauten Knall und aus einem Busch sprühen Funken. Als sie das Fahrrad ihrer Tochter in Sicherheit bringen will, reißt sie plötzlich ein Mann zu Boden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln