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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Wer kann das riechen?

ORF KidsStaffel 1Folge 135vom 05.08.2026
Die Schlümpfe: Wer kann das riechen?

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 135: Die Schlümpfe: Wer kann das riechen?

12 Min.Folge vom 05.08.2026

Hefty versucht verzweifelt, bei Schlumpfine zu landen, die ihm, wie er glaubt, keine Beachtung schenkt. Jokey redet ihm ein, dass es an seiner zu großen Nase liegen würde. Fortan versucht Hefty mit allen Mitteln, seine Nase zu verkleinern und geht dafür einige Risiken ein. Doch damit bewirkt er nur das Gegenteil. Bildquelle: ORF/IMPS/

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