Die Schlümpfe: Eine gefährliche EntwicklungJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 136: Die Schlümpfe: Eine gefährliche Entwicklung
12 Min.Folge vom 05.08.2026
Damit sich die Schlümpfe nicht länger streiten müssen, wer Babys Windel wechselt, erfindet Handy den Windel-Wickler, der nicht nur Windeln wechseln, sondern Baby auch von früh bis spät umsorgen kann. Doch der Roboter nimmt es mit der Fürsorge etwas zu genau. Als die Maschine mit dem kleinen Schlumpf durchbrennt und sich in einem Turm verschanzt, nehmen Papa Schlumpf, Hefty, Handy, Muffi, Schlaubi und Jokey die Verfolgung auf, um Baby zu retten. Bildquelle: ORF/IMPS/
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Die Schlümpfe Staffel 1
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