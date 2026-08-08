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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Driiinnggggg

ORF KidsStaffel 1Folge 141vom 08.08.2026
Die Schlümpfe: Driiinnggggg

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 141: Die Schlümpfe: Driiinnggggg

12 Min.Folge vom 08.08.2026

Fauli hat keine Lust mehr, immer nur zu schlafen. Darum erfindet Handy einen Rucksackwecker für ihn, der ihn alle paar Minuten weckt. Sehr zum Leidwesen der anderen Dorfbewohner, macht Fauli nun auch die Nacht zum Tag und raubt allen den Schlaf. Als die Schlümpfe ihm die lärmende Erfindung wieder abnehmen wollen, flieht Fauli in den Wald, geradewegs in die Arme von Gargamel. Wie gut, dass Fauli seinen Rucksack dabei hat! Bildquelle: ORF/IMPS

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