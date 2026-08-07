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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Vorsicht vor der Katze!

ORF KidsStaffel 1Folge 140vom 07.08.2026
Die Schlümpfe: Vorsicht vor der Katze!

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 140: Die Schlümpfe: Vorsicht vor der Katze!

12 Min.Folge vom 07.08.2026

Um Fürchti von seiner Angst zu befreien, benutzen Schlumpfine und Schlaubi heimlich Papa Schlumpfs Hypnosebrille. Es klappt. Unter Hypnose hat Fürchti selbst vor einem wilden Bären keine Angst. Begeistert beschließen die zwei, Gargamel zu hypnotisieren, damit er das Interesse an den Schlümpfen verliert. Doch ihr Plan geht schief, sie verlieren die Brille und Schlaubi wird gefangen. Kann Papa Schlumpf Schlumpfine helfen und Schlaubi befreien? Bildquelle: ORF/IMPS

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